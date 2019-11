TREMBLAY, Georgette



Le 12 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Georgette Tremblay, résidente de Howick pendant 72 ans. Épouse en secondes noces de feu Léo Montpetit et mère attentionnée de feu Lauriault Montpetit, fils issu du premier mariage de son mari, elle laisse dans le deuil son fils unique M. Mario Montpetit.Femme juste et courageuse, fervente croyante, elle a combattu la maladie dont le cancer et autres jusqu'à ses derniers moments.Selon ses dernières volontés, seules des intentions de prières seraient appréciées.À tous ceux et celles qu'elle a connus, elle offre par la présente un dernier ADIEU.