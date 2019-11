POMERLEAU, Jean-Noël



À l'hôpital de St-Eustache, le 23 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Pomerleau, époux de feu Lucienne Thibodeau.Il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Daniel Stevens) et Guy (Diane St-Denis), son frère Gilles (Danielle Lemire) ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.Exposé le samedi 30 novembre de 9h à 11h. Les funérailles suivront à 11h en la chapelle du :www.salonfunerairerajotte.com