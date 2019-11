CARRÉ née LANTHIER

Jeannine



À Laval, le 13 novembre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée Madame Jeannine Carré née Lanthier, épouse de Monsieur Marcel Carré.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Johanne, Pierre (Loretta) et Brigitte (Benoît), ses petits-enfants Michel (Christina), Stéphanie et Alexandre ainsi que Sara, ses arrière-petits-enfants Hayley et Mayson et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 décembre de 15h à 21h et le samedi 14 décembre de 9h30 à 10h30 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 14 décembre dès 11h, en l'église Saint-Ferdinand, 3250, rue Esther, Laval, H7P 4X3.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer Canada serait apprécié en la mémoire de Jeannine.