LAJOIE, Colette



Au CISSS des Laurentides, Hôtel-Dieu de St-Jérôme, le 16 novembre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Colette Lajoie, fille de feu M. Hubert Lajoie et feu Mme Cécile Mantha, demeurant à Ste-Sophie et autrefois de St-Calixte.La défunte laisse dans le deuil ses soeurs et son frère : Lucienne Lajoie, Louise Lajoie, Fernande Lajoie, Gérard Lajoie, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre 2019 à compter de 9h à la :ANDRÉ LÉGARÉ INC.6295 PRINCIPALE, ST-CALIXTE, J0K 1Z0www.residencelegare.comLes funérailles auront lieu le samedi 30 novembre 2019 à 11h en l'église paroissiale de St-Calixte. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.