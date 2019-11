TAILLON, Rose-Anna



De Ste-Thérèse, le dimanche 10 novembre 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Rose-Anna Taillon, épouse de feu M. Claude Gravel.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Diane (Michel), Luc, Sylvain (Hélène), ses cinq petits-enfants : Sébastien, Carine, Jessica (Thomas), Émilie et Carolane, son arrière-petite-fille, Mahèlie, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8le samedi 30 novembre 2019 de 13h00 à 17h00 et dès 19h00. Une liturgie de la Parole sera célébrée en son honneur à 20h30.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à: https://www.icm-mhi.org/fr/fondation/je-donne/don-memoriam