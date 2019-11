COUTU, Emmanuel



À Saint-Eustache, le 24 novembre 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé Monsieur Emmanuel Coutu, prédécédé par ses enfants Danielle et Emmanuel Jr.Il laisse dans le deuil ses deux filles Linda et Louise (Eric), la mère de ses enfants Angèle Rochefort, ses petits-enfants Alexandre, Sarah, Krystelle, Guillaume, Patrick, Pierre-Olivier et Gabriel, ses arrières petits-fils Zavier-Emmanuel et Edward, ses frères Marc (Marie-Paule) et André (Ghislaine), ses soeurs Rolande, Muguette et Mariette (Robert), sa compagne de vie Pauline Rodrigue et ses enfants, neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 novembre 2019 de 14 heures à 16 heures et de 18 heures 30 à 21 heures au complexe funéraire:Les funérailles seront célébrées le samedi le 30 novembre 2019 à 10 heures à l'Église Sainte-Dorothée, 655, rue Principale, Sainte-Dorothée, Qc H7X 1E2.