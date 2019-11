MARTIN, Pierrette

(née St-Louis)



À Montréal, le 25 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Pierrette Martin, épouse de monsieur Marcel Martin.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Danielle, Pierre et André, ses petits-enfants Annick Gravel (Simon Dupuis), Philippe Gravel, Frédéric Martin (Dominique Mailhot) et Gabrielle Martin, ses arrière-petits-enfants Juliette et Béatrice Dupuis, son frère René St-Louis ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le lundi, 2 décembre 2019 de 9 h 00 à 10 h 30 au complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos situé au 3955, chemin de la Côte-de-Liesse à St-Laurent.Les funérailles seront célébrées le même jour à 11 h 00 en l'église St-Sixte située au 1895, rue de l'Église à St-Laurent.