WILHELMY, Paul



À Montréal, au CHSLD Providence St-Joseph, le 17 novembre 2019, à l'âge de 87 ans, Paul Wilhelmy est décédé entouré de sa famille.Il laisse dans le deuil ses enfants Élisabeth (Guildo) et Matthieu, ses petits-enfants Élodie, Marc-Olivier, Valérie et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Zachary, Léa-Rose et James, son beau-frère Robert, sa belle-soeur Rose-Anne, ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un service religieux sera célébré samedi le 30 novembre 2019 à 11h en l'église Saint-Charles-Borromée, 3341 chemin Saint-Charles, Terrebonne, Qc.La famille sera présente à l'église dès 10h pour recevoir les condoléances.www.dignitequebec.com