LAMOUREUX, Robert



De Repentigny, le 19 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Robert Lamoureux, époux de Mme Marie-Rose Longpré.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Denise (Russell), Francine, Sylvie et Lyne, son fils, ses petits-enfants, Samuel, Pascal (Shirley), ses arrière-petits-enfants Laeticia, Alexis et Juliette, sa soeur, Andréline son frère, Yvon (Thérèse), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, son grand ami Vital St-Pierre, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église St-Paul-L'Ermite (377 rue du Village, Repentigny, Qc, J5Z 1S6) le samedi 14 décembre à 14h00. La famille sera présente dès 13h00 pour recevoir vos condoléances.