LESAGE, Soeur Françoise S.M.R.



Décédée à Montréal, le 25 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, dont 60 ans de vie religieuse dans la Société de Marie Réparatrice.Originaire de Cap-de-la-Madeleine, Qc, elle était la fille de feu Wilfrid Lesage et de feu Annette Cloutier.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses soeurs Marguerite et Madeleine f.j., ses neveux et nièces.Selon ses dernières volontés, elle ne sera pas exposéee.Les funérailles, en présence des cendres, seront célébrées le vendredi 29 novembre 2019 à 13h30, en l'église Sainte-Colette, 11 931, boul. Sainte-Colette, Montréal-Nord, Qc. La famille et la communauté recevront les condoléances à partir de 13h à l'église Sainte-Colette.Direction :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7, 514-342-8000www.dignitequebec.com