BINETTE, Isabelle



Entourée des siens, le 24 novembre 2019 à l'âge de 51ans, est décédée Mme Isabelle Binette, fille de Thérèse Huppé (feu Armand Binette).Outre sa mère, elle laisse dans le deuil ses enfants : Abygael Lewis et Marc André Lewis, ses frères et soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléance le dimanche 1er décembre de 13h à 16h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer.