Bientôt les Fêtes

Pour éviter d’être à la course deux jours avant Noël, commencez à faire des listes : de vos invités pour savoir quoi préparer (il y en aura des végétariens et des « sans-gluten »), des plats à préparer et enfin des achats nécessaires. Ces petites listes rassurent et empêchent de trop charger votre garde-manger et de trop dépenser. Faites aussi une liste des vins et alcools que vous achèterez le plus tôt possible pour éviter les foules.