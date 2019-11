Budget de la Ville: piquée au vif, Valérie Plante réplique à Luc Ferrandez

MONTRÉAL | La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a répliqué de façon cinglante, mercredi, à la sortie de son ancien collègue Luc Ferrandez, qui s'est attaqué au budget de la Ville.

L'ancien maire du Plateau-Mont-Royal, qui a démissionné de son poste au printemps dernier, a jugé, en évaluant le budget pour la prochaine année de l'administration Plante, que celle-ci dépense trop. Il a aussi accusé la mairesse et le président du comité exécutif de la Ville, Benoit Dorais, de masquer la réalité sur la situation critique dans laquelle se trouverait la situation financière de Montréal.

Valérie Plante n'est pas allée jusqu'à dire que les propos de M. Ferrandez étaient misogynes. Cependant, elle ne s’est pas gênée pour écorcher son ancien collègue membre du comité exécutif, tout en donnant l'impression de mal accepter la critique, qui vient souvent d'hommes qui ont fait de la politique à Montréal.

«Ce n'est pas la première fois qu'il y a des messieurs qui me disent quoi faire et de quelle manière le faire. M. Ferrandez a son opinion. Au final, nous, on a montré que tout a été fait en bonne et due forme. Il y a pas mal de gérants d'estrade. M. [Richard] Bergeron, M. [Denis] Coderre et M. Ferrandez ont leur opinion et leurs tribunes. J'ai d’autres choses à faire quand il disent des choses qui ne sont pas fondées, quand il n'y a pas de preuve, des ouï-dire», a déclaré Valérie Plante, qui était de passage à Ottawa.

– Avec la collaboration de Yves Poirier, TVA Nouvelles