«Ça s’est fini, là, dans la rue, pour de l’argent», affirme la fille de Suzanne L’Espérance, décédée à Cuba

La fille de Suzanne L’Espérance, décédée à Cuba dimanche, explique que sa mère et son beau-père étaient pris en otage à l’hôpital, car on leur demandait plus de 13 000 $ en argent comptant.

Durant son voyage, Mme L’Espérance a subi un malaise et a dû être transportée d’urgence à l’hôpital de Santa Clara. Pour les soins obtenus, le montant «n’arrêtait plus de monter».

«Nous, on a dit à l’ambassade aussi qu’elle avait des assurances et de toute façon on a dit qu’elle avait de l’argent pour payer quoiqu’il arrive [...]. Comme j’ai expliqué, le montant changeait à chaque fois», a affirmé la fille de Suzanne L’Espérance, Josée Désormeaux, à l’émission Franchement dit, à QUB radio, mercredi.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Josée Désormeaux, sur QUB radio:

Afin d’aller retirer l’argent comptant demandé, Suzanne L’Espérance a dû se rendre à la banque en taxi. Sur place, elle devait régler la transaction seule, sans son conjoint, ce qui n’a pas fonctionné, car elle ne comprenait pas comment faire, ne parlant pas anglais.

«Ma mère est sortie. Elle a dit: "je ne vais pas bien, je veux retourner à l’hôpital". Elle a fait 10 pas puis elle a commencé à plier un peu son corps. Mon beau-père s’est mis devant elle pour voir ce qu’elle avait et elle est tombée dans ses bras. Il est tombé à genoux à terre puis ils ont essayé des réanimations.»

«Ça s’est fini là, dans la rue, pour de l’argent. Elle aurait pu payer avec la carte de crédit à l’hôpital. Je ne peux pas concevoir qu’un hôpital ne peut pas prendre une carte de crédit. C’est quand même un paiement qui est sécuritaire», a ajouté Mme Désormeaux.

Visiblement ébranlée, la fille de Suzanne L’Espérance a raconté que ce n’est pas une ambulance qui est venue chercher le corps de sa mère à l’hôpital où son décès a été confirmé, mais «un pick-up».

«Même si elle était comme dans une mini-civière, elle était dans le fond de la boîte de camion [...]. Puis là, il a dit [son beau-père]: "eux c’est un corps, c’est un cadavre, ils brassaient un peu. Moi je leur ai dit en anglais: "ayez un peu de respect pour ma femme»», a mentionné Mme Désormeaux en rappelant que pour elle, les vacances à Cuba, «c’est fini».