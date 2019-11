Cour suprême et objectivité: des gros tests en perspective

Le pouvoir du président de nommer les juges de la Cour suprême est particulièrement important. Par ses choix un président peu influencer durablement les interprétations qu'on fera de la constitution américaine.

Donald Donald a déjà eu l'occasion de nommer deux des neuf juges, assurant ainsi une majorité de juges dont l'interprétation de la constitution est considérée comme plus conservatrice. Le plus haut tribunal est donc divisé entre quatre juges progressistes et cinq conservateurs.

Nul besoin d’insister sur la polarisation politique actuelle pour vous convaincre que chaque décision de la Cour suprême est plus que jamais scrutée à la loupe. Chaque fois qu’on émet une opinion, on tente de déceler les influences conservatrices ou progressistes.

Les neuf juges actuels n’ignorent pas le contexte dans lequel ils rendent leurs jugements et on lee sent parfois soucieux de préserver une image de neutralité. Il y a quelques semaines, la progressiste Ruth Bader Ginsburg affirmait que les deux recrues nommées par Donald Trump, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh, étaient des hommes de qualité et qu’elle ne doutait nullement de leur compétence.

La juge Ginsburg aurait pu ajouter que les juges nous surprennent souvent, Obamacare ne devant sa survie qu’au vote du juge John Roberts pourtant étiqueté comme conservateur.

La neutralité des juges de la Cour suprême sera mise à rude épreuve dans les mois à venir. Politiciens ou simples citoyens, les progressistes et les conservateurs sont déjà prêts à monter aux barricades. Pour ma part, je m’intéresse plus souvent à l’argumentaire sur lequel s’assoit une décision que sur la décision elle-même. Nous n’avons pas toujours le temps de nous imprégner de la réflexion des juges, pourtant l’exercice permet une bien meilleure compréhension des enjeux contemporains.

Quelles sont donc les causes majeures qui attendent sur les tables de travail des neuf juges? D’ici la fin de l’année, on réfléchira à la notion d’immunité présidentielle. Celle-ci permet-elle au président de ne pas déposer ses déclarations d’impôts? Cette même immunité peut-elle s’étendre à des conseillers du président?

Au moins un autre dossier impliquera Donald Trump, celui du respect de la clause des émoluments. Cette clause de la constitution visait à protéger le gouvernement américain contre des tentatives de corruption de la part de nations établies et mieux nanties. Ne serait-ce que par l’intermédiaire de son hôtel de Washington, le président enfreint-il cette règle?

Les dossiers chauds ne manqueront donc pas et au-delà de la filiation idéologique, des observateurs vont jusqu’à se demander si certains juges ne sont pas carrément en conflit d’intérêts. Deux des neuf juges sont plus particulièrement visés, Ruth Bader Ginsberg et Brett Kavanaugh.

Dans le cas de la juge Ginsburg, on lui reproche son opinion du candidat Donald Trump en 2016. Elle avait déploré qu’il ne présente pas ses déclarations d’impôts. Elle a même affirmé un peu plus tard qu’elle du s’abstenir de commenter. Pourtant, il n’est pas prévu qu’elle se récuse de la cause impliquant ces mêmes déclarations d’impôts. Des juristes affirment ne pas y voir de problème puisqu’elle n’émettait qu’une opinion politique et non une opinion juridique. Tout le monde ne fera pas cette nuance.

Brett Kavanaugh s’attire également des critiques puisqu’il a récemment souligné dans un gala le travail et les mérites de l’ancien avocat de la Maison-Blanche Don McGahn. McGahn est un des témoins qui devra comparaître devant la chambre des représentants si la Cour suprême devait décider que l’immunité du président ne s’étend pas au personnel du président.

Ginsburg et Kavanaugh auront donc à trancher des dossiers auxquels ils sont mêlés à titre personnel. Si on peut distinguer une opinion personnelle ou politique d’un avis juridique, combien d’Américains prendront le temps de bien distinguer la nuance? Combien d’entre nous le feront?

J’attends donc les prochaines semaines avec impatience. Les litiges sur la table sont importants et les réactions aux différents jugements risquent de soulever les passions. Une fois de plus, la crédibilité des institutions est au cœur des débats. Un bon système démocratique repose sur la confiance. Risque-t-elle d’être ébranlée? Elle l’est déjà, mais à quel point?