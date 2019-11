LALANDE, Jean-Marc



À Montréal, le 22 novembre 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé Monsieur Jean-Marc Lalande.Il laisse dans le deuil ses fils; Marc-André (Julie) et David (Valérie), ses soeurs; Nicole, Michèle et Denise (Bruno), ses petits-enfants ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le samedi 30 novembre 2019 de 14h00 à 17h30 au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h30 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel du Vigi Santé Reine Elisabeth pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Martin Matte serait apprécié en sa mémoire.