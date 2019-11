Daniel Carcillo accuse Hockey Canada d’avoir protégé les Sutter: «j’ai personnellement été témoin de mauvais traitements»

Les langues d’anciens joueurs professionnels se délient face aux agissements de leur entraîneur de l’époque et Daniel Carcillo suit le mouvement en montrant du doigt la famille Sutter, ainsi que Hockey Canada et la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL).

«J’ai personnellement été témoin de mauvais traitements lorsque j’ai joué pour Darryl Sutter avec les Kings de Los Angeles», a écrit Carcillo sur Twitter, mardi.

L’ancien attaquant des Coyotes de Phoenix, des Flyers de Philadelphie, des Blackhawks de Chicago, des Kings et des Rangers de New York a aussi qualifié les Sutter, dont six frères (Darryl, Brent, Brian, Duane, Rich, Ron) ont joué dans la Ligue nationale de hockey avant d’occuper des postes d’entraîneur ou du directeur général, de groupes d’hommes qui ont abusé de leur pouvoir.

Il a cité en exemple une fête de recrues d’une équipe junior lors de laquelle de jeunes joueurs ont dû boire de l’alcool même s’ils étaient mineurs, tout en s’habillant en femme et étant sujets à des propos et des actes à la fois sexuels et dégradants. Il a publié sur Twitter une photo de cette fête pour appuyer ses allégations, mais le club en question, l’année et l’endroit où se serait déroulé l’événement ne sont pas mentionnés. Carcillo affirme que Hockey Canada et la WHL avaient été mis au courant de cet incident, mais que rien n’avait été fait parce que le nom des Sutter y était associé. Il soutient que les Sutter sont considérés comme de la royauté pour Hockey Canada.

Michel Therrien visé

L’ex-joueur qui s’est transformé en porte-voix pour dénoncer le fléau des commotions cérébrales au hockey a aussi visé l’entraîneur québécois Michel Therrien, qui l’a dirigé dans la Ligue américaine de hockey (LAH) à Wilkes-Barre/Scranton en 2005-2006.

«Dans la LAH, j’ai eu Michel Therrien et Todd Richards qui avaient recours au chantage psychologique», a-t-il ajouté mercredi sur Twitter.

Il a cependant eu de bons mots pour les entraîneurs Joel Quenneville et John Stevens. Ceux-ci l'ont dirigé chez les Hawks et les Kings, respectivement.

Carcillo a mentionné que d’autres détails vont émerger prochainement dans la sphère publique concernant l’intimidation au hockey.