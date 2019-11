BENOIT, Lise



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Lise Benoit, le vendredi 22 novembre, à l'Hôpital de Verdun, à l'âge de 77 ans.Outre son époux, Gilles A. Lacroix, elle laisse dans le deuil sa soeur Claire (Yves Leblanc), son frère Jean, ses neveux et nièces, Annie, Jérome, Ariane et Chantal et ses petits neveux et nièces, Justin, Raphaël, Océane, Alexis et Benjamin ainsi que sa belle-famille et ses amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er décembre 2019 de 13 à 17 heures au:4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL