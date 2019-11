LAPLANTE, Jean (Pierre)



C'est avec regret que nous vous annonçons que, à Montréal, le 22 novembre 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Jean (Pierre) Laplante, époux de Monique Plourde.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses belles-soeurs Suzanne et Denyse Plourde, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 1er décembre de 14h à 16h.La famille ne désire pas recevoir de fleurs. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM ou à la Société canadienne du cancer.