DUBORD, Thérèse



À Terrebonne, 17 novembre 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Dubord (Tassé), épouse de feu Marcel Tassé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette Tassé (feu André Dufour) et Diane Tassé (André Cusson), ses petits-enfants Lyne Dufour (Martin Laflamme), Luc Dufour (Jacky Go) et Patrick Cusson (Annick Bellefleur), ses arrière-petits-enfants Leilannah Dufour, Magalie Dufour, Laurianne Cusson, Valérie Cusson et Vincent Cusson, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 janvier 2020 de 13h à 16h30 au :3198 RUE ONTARIO EMONTRÉAL, QC, H1W 1P2Un hommage sera célébré par la famille à 16h30.