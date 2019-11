Hospitalisée lors d’un voyage en Italie et «harcelée» par l’hôpital

Nicole Parente a craint le pire lors d’une croisière en Italie avec son fils.

Ce qui a commencé par un léger malaise sur le bateau de croisière s’est transformé en plusieurs jours d’hospitalisation dans un hôpital italien. Un malentendu entre sa compagnie d’assurances et l’institution n’a fait qu’empirer les choses.

D’abord transportée en ambulance du bateau de croisière jusqu’à un hôpital public, Nicole Parente est finalement transférée à la clinique privée Ospedale Cristo Re. Cela chamboule tous ses plans : elle et son fils devaient rentrer pour le Canada le jour même. Elle se décide à contacter la Croix-Bleue, son assureur, dès le premier jour.

À l’hôpital, on tarde à lui donner un diagnostic. «Je leur ai dit "tout est beau pour moi, je ne comprends pas pourquoi je suis ici"», leur a-t-elle assuré, perplexe.

Sur place, le personnel ne parle pas un mot d’anglais ni de français. C’est un interprète médical qui est chargé de faire le lien entre la famille Parente (qui ne parle pas italien) et les médecins.

Le docteur du bateau croisière avait évoqué une possibilité de pneumonie et n’avait pas voulu prendre de risque. Mais à l’hôpital, on ne lui fait pas passer de tests avant plusieurs jours.Une mafia

Entre temps, on n’hésite pas à lui demander de payer son hospitalisation. «Ils m’ont vraiment harcelée. Ils venaient toutes les heures, ils voulaient ma carte de crédit. 5000 euros, ils demandaient. 7775 dollars canadiens!», s’exclame-t-elle, encore outrée par ces frais. Je me rassurais en me disant qu’avec l’assurance, il n’y avait pas de problèmes. Ils allaient faire quelque chose».

Les assurances, de leur côté, attendent un diagnostic officiel avant de défrayer son hospitalisation. S’en suivent de nombreux appels téléphoniques – à ses frais et sur son cellulaire – afin de démêler l’imbroglio et pouvoir finalement confirmer sa condition. «L’assureur voulait un diagnostic, et l’hôpital tentait d’étirer la sauce», explique Michel, son fils qui l’a accompagnée pendant tout le processus.

«L’assureur me disait "pensez à vous madame, arrêtez de vous inquiéter"... Mais plus j’attendais, plus ça allait coûter cher!», témoigne Nicole.

La voyageuse a finalement été remboursée et a reçu son congé de l’hôpital, mais elle n’est pas près d’oublier son séjour dans le système de santé italien.

Encore chamboulée, elle avoue ne pas avoir pu dormir après avoir vu le reportage sur cette dame de 69 ans morte à Cuba à la suite d’un problème avec ses assurances, diffusé cette semaine, qui lui rappelle de bien mauvais souvenirs.