Je sors, je reste

Coup de cœur :

Album

Ceci est une espèce aimée - Saratoga

Photo courtoisie

Le duo Saratoga, formé de Chantal Archambault et Michel-Olivier Gasse, lance ce mois-ci son deuxième album intitulé «Ceci est une espèce aimée». Après avoir proposé un premier album bien convaincant, qui leur a valu notamment deux nominations au gala de l’ADISQ en 2017, dont celle de « révélation de l’année », le groupe revient ici avec un nouvel opus toujours bien intime et raffiné. L’album est également accompagné d'un recueil de poésie de 48 pages écrit par les deux musiciens.

Disponible depuis le 22 novembre

Je sors :

Théâtre

Le poids des fourmis

Photo courtoisie

Mise en scène par Philippe Cyr à partir d’un texte de David Paquet, la pièce intitulée «Le poids des fourmis» raconte l’histoire de Jeanne et d’Olivier, tous deux désabusés par leur génération, alors qu’ils s’affrontent à travers une élection scolaire. Une pièce à travers laquelle les thèmes de l’écoresponsabilité, l’urgence d’agir et la différence entre les générations sont abordés avec lucidité et humour.

Aujourd’hui à 13h30 à la salle Fred-Barry du Théâtre Denise-Pelletier, 4353 rue Sainte-Catherine Est

Humour

Mélanie Couture

Photo courtoisie

L’humoriste Mélanie Couture présentera ce soir la première de son «one-human-show» Pure Couture. Sexologue de formation, l’humoriste aborde la vie, l’amour et le sexe de façon décomplexée et sans tabous. Le spectacle est classé 16 ans et +.

Ce soir à 19h au Théâtre Plaza, 6505 rue Saint-Hubert.

Spectacle

Chances

Photo courtoisie

Le trio Chances, formé des membres Chloé Lacasse, Geneviève Toupin et Vincent Carré, présentera ce soir à Montréal le dernier concert de la tournée Traveler, amorcée au lendemain de la sortie en 2018 de leur dernier album. Un nouvel EP est prévu dès le printemps prochain.

Ce soir à 19h30 au Ministère, 4521 boulevard Saint-Laurent

Danse

Bygones

Photo courtoisie

Présenté jusqu’au 30 novembre à l’Agora de la danse, le spectacle Bygones de la compagnie vancouvéroise «Out Innerspace Dance Theatre» promet d’allier danse, multimédia et techniques de marionnettes. Ce spectacle pluridisciplinaire est une conception du duo formé de David Raymond et Tiffany Tregarthen.

Ce soir à 19h à l’Agora de la danse, 1435 rue de Bleury

Cinéma

Les barbares de La Malbaie

Photo courtoisie

Réalisée par Vincent Biron, la comédie dramatique de 115 minutes intitulée «Les barbares de la Malbaie» dresse le portrait de Jean-Philippe, un adolescent de La Malbaie rêvant de devenir agent sportif, qui s’associera avec son cousin Yves, ancien joueur à succès repêché dans la LNH jouant désormais dans une ligue amateur de hockey senior.

Ce soir à 21h25 au Cinéma Beaubien, 2396 rue Beaubien Est

Je reste :

Livre

Être quelqu’un de bien

Photo courtoisie

L’auteure et philosophe Laurence Devillairs s’intéresse à travers cet essai à ce qui définit quelqu’un de bien. Est-ce sa gentillesse, sa conformité avec certaines valeurs, sa bienveillance? Rien de tout cela selon l’auteure : quelqu’un de bien, c’est avant tout quelqu’un de libre.

En librairie depuis le 4 novembre

EP

Amour et stupéfiants - Orange Gecko

Photo courtoisie

La formation Orange Gecko dévoile son premier EP en carrière intitulé «Amour et stupéfiants». Le groupe y propose un son mélangeant jazz, néo-soul et pop.

Disponible depuis le 22 novembre

Balado

Synthèses - Le cas de Louise Chaput

Photo courtoisie

Produit par Transistor Média, le balado intitulé «Synthèse - Le cas de Louise Chaput» revient sur l’affaire Louise Chaput, une Sherbrookoise de 52 ans ayant été retrouvée morte près d’un boiser en novembre 2001.

Disponible depuis le 5 novembre sur QUB Radio ainsi que sur toutes les plateformes de balados