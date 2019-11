Jonas Brothers: festive réunion de famille

MONTRÉAL | Trois talents valent-ils vraiment mieux qu’un? C’est ce que les Jonas Brothers ont tenté de prouver, mercredi, en s’arrêtant au Centre Bell dans le cadre de la tournée Happiness Begins.

Avant même que Nick, Joe et Kevin débarquent sur scène sur le coup de 21 h 20, ça dansait déjà ferme dans le Centre Bell. Merci à la prestance de Bebe Rexha et aux rythmes de Jordan McGraw!

Ce n’était rien face aux hurlements du public majoritairement féminin qui ont résonné lorsqu’une vidéo émouvante des frères, évoquant leur enfance, est apparue sur les écrans.

Il faut dire que le groupe a fait pleurer beaucoup de fans en annonçant sa séparation en 2013. Après avoir roulé chacun leur bosse – Nick en solo, Joe au sein de la formation DNCE et Kevin avec ses projets personnels –, les artistes ont décidé de redonner une chance à leur formation en lançant leur cinquième album, Happiness Begins, en juin.

Les trois musiciens vêtus de noir sont apparus sur une passerelle haute entourée d’étincelles, brisant la glace avec la populaire Rollercoaster. Enfin, selon ce qu’on a pu déduire entre les cris qui faisaient solidement compétition à la musique!

Entre les Cool, Only Human et Strangers, pièces tirées du plus récent opus, l’occasion était trop belle pour ne pas revenir un peu en arrière avec les succès S.O.S. et That’s Just The Way We Roll. Bonne idée, à voir les spectateurs chanter en choeur avec leurs idoles!

Irréprochable

Rien n’a été laissé au hasard dans l’esthétique très léchée du spectacle de Jonas Brothers, des mouvements de danse aux vifs jeux de lumière, en passant par le look étudié et coordonné de Nick, Joe et Kevin. Peut-être même un peu trop?

Qu’à cela ne tienne, les gars étaient visiblement heureux de se retrouver. Pas de calcul ici. La joie de s’adonner à leur passion commune était palpable, et les conflits qui ont mené à leur pause de six ans, bien loin de la scène du Centre Bell.

«Il y a deux ans, on s’est dit qu’on avait envie de se redonner une chance en tant que groupe, en pensant que personne n’allait s’y intéresser. Montréal, merci d’être là», a confié Kevin en regardant ses frères avec émotion.

Au moment d’écrire ces lignes, la populaire formation venait tout juste d’entonner Fly With Me de l’album Lines, Vines and Trying Times devant une foule déchaînée.

Après son passage au Centre Bell, Jonas Brothers continuera à parcourir les routes pour présenter sa tournée Happiness Begins.