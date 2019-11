La Boucle à Sorel-Tracy en 2020

La huitième édition de La Boucle Vidéotron, étape importante du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL), aura pour hôte la ville de Sorel-Tracy, en Montérégie, le 20 juin 2020.

Les participants suivront un parcours de 135 kilomètres sur le bord du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Richelieu. L’événement attire en moyenne 6000 cyclistes, ce qui en fait l’épreuve non compétitive la plus importante de la discipline au Québec.

L’annonce de la ville hôte a été faite mercredi en présence de M. Lavoie, qui était en compagnie notamment du maire de Sorel-Tracy, Serge Péloquin, et des ambassadeurs de La Boucle, Philippe Laprise et Louis-François Marcotte.

«Je suis heureux que La Boucle s’arrête cette année à Sorel-Tracy, ville dynamique et énergique de la Montérégie, a souligné Lavoie par le biais d'un communiqué. Je suis persuadé que les gens répondront en grand nombre cette année encore, car je sais qu’ils s’amuseront, tout en contribuant à nous faire avancer collectivement vers une société plus active. Rappelons-nous que La Boucle, ce n’est pas qu’une sortie à vélo. C’est un événement qui vise à sensibiliser les gens à l’importance d’adopter un mode de vie sain.»

La Boucle sera la neuvième et avant-dernière étape du GDPL. Les cyclistes qui participent à ce dernier parcourront 1000 km à travers le Québec en l’espace de quelques jours.

En 2019, La Boucle a eu lieu à Drummondville, dans la région du Centre-du-Québec.