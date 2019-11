La relève veut faire rayonner le cinéma d’animation

Les Sommets du cinéma d’animation, se déroulant du 3 au 8 décembre à la Cinémathèque québécoise, souhaitent faire rayonner le cinéma d’animation en laissant une place de choix à la relève.

«S’il y a un thème qu’on a voulu mettre de l’avant cette année, c’est bien celui des talents de demain, a indiqué d’emblée Marco de Blois, directeur artistique et fondateur de l’événement. C’est très important d’accueillir la relève, de présenter ce qu’elle fait, et surtout de l’accompagner dans son développement.»

Pour ce faire, et de façon parallèle au volet professionnel à travers lequel neuf longs métrages et 165 courts métrages sont présentés, plusieurs activités et événements sont organisés pour que ces cinéastes de demain puissent être outillés comme il le faut.

«C’est la raison pour laquelle on a, par exemple, invité les écoles d’animation à présenter leurs programmes d’enseignement, a poursuivi le directeur artistique. On organise également un concours de "pitch" pour les jeunes cinéastes qui veulent développer un projet en animation.»

COURTOISIE

L’expertise montréalaise et québécoise sera également mise de l’avant à travers ce grand rendez-vous qui présentera plusieurs films et conférences provenant de réalisateurs et d'artistes d’ici.

«Les sommets sont nés du désir que Montréal ait enfin un festival international consacré au cinéma d’animation, pour que l’on puisse voir le travail qui se fait ici et ailleurs, a poursuivi le fondateur de l’événement. Par exemple, le cinéaste Alexandre Roy va livrer une conférence sur l’histoire de l’animation de commande au Québec, tout ce qui se fait pour la télé, les messages publicitaires, les vidéoclips, les vignettes d’identification, ce qui s’est fait dans ce domaine-là jusqu’à maintenant. C’est de l’animation que l’on voit tous les jours, mais qui reste toujours anonyme parce qu’on ne sait jamais qui la réalise.»

Explosion des techniques



L’arrivée du numérique a, sans conteste, bouleversé l’univers du cinéma d’animation, multipliant de façon astronomique les techniques de création.

«Avant l’arrivée de l’ordinateur comme outil de travail en animation, il y avait grosso modo sept techniques d’animation, a expliqué Marco de Blois. Depuis, les techniques d’animation sont maintenant multiples, hybrides. Il y a plusieurs techniques qui peuvent exister au sein d’un même film, et la frontière entre la prise de vue réelle, ou le "live action", et l’animation devient de plus en plus poreuse. Par exemple, si on va voir au cinéma un film de super héros, ça ressemble à du "live action", mais pourtant, c’est pratiquement animé d’un bout à l’autre.»

De nombreux films présentés à travers les Sommets du cinéma d’animation se démarquent ainsi par leur utilisation originale de ces techniques, parfois classiques comme parfois plus avant-gardistes.

«En clôture, on présente le film "Physique de la tristesse" de Theodore Ushev, a poursuivi le directeur artistique. Le réalisateur utilise une technique qui consiste à utiliser la peinture à l’encaustique, une peinture à base de cire, et c’est fait avec une puissance et une force absolument vertigineuses. C’est vraiment une extraordinaire réussite.»

COURTOISIE

«Également, le documentaire d’animation intitulé "Zero Impunity", qui est présenté samedi en début de soirée, utilise l’animation pour rendre compte du réel, des problèmes politiques actuels, a-t-il ajouté. C’est un film qui est particulièrement fort parce qu’il porte sur un sujet percutant, c’est-à-dire les crimes sexuels impunis en zones de guerre. On a vraiment un exemple très intéressant d’une approche hybride qui mêle le documentaire et l’animation. Ça, pour moi, c’est aussi quelque chose d’assez extraordinaire.»