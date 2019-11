Les immigrants fument moins et portent plus le condom

Les immigrants résidants au Québec sont moins susceptibles de fumer la cigarette et de consommer du cannabis que les Canadiens de naissance, mais sont plus sédentaires et utiliseraient plus le condom, révèle une enquête de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans son bulletin Zoom santé.

D’après les données des années 2014-2015, l’Institut de la statistique note que la proportion de fumeuses est nettement plus élevée chez les Canadiennes nées au pays.

Les immigrantes arrivées au Québec depuis 10 ans ou moins fument dans une proportion de 9%, les immigrantes de plus longue date fument à 12%, et les femmes nées au pays sont fumeuses à hauteur de 20%.

En ce qui concerne le cannabis, les immigrants sont également moins susceptibles d’en consommer. Près de 6% des immigrants récents consomment à l'occasion ou régulièrement du cannabis, taux qui atteint 7% chez les immigrants de longue date, alors que 16% des Canadiens s’y adonnent.

Port du condom

Le port du condom est également plus élevé chez les nouveaux arrivants, mais pour des raisons de planification des naissances.

«Autant les hommes que les femmes sont plus susceptibles d'avoir utilisé un condom dans leurs relations sexuelles au cours d'une période de 12 mois. L'écart pourrait en partie être associé à un moindre recours à d'autres méthodes de contraception, comme la pilule et la vasectomie», indique l’ISQ.

Le portrait démontre une donnée inquiétante quant à la santé sexuelle des femmes. En effet, les immigrantes de 18 à 69 ans sont moins enclines à passer un test de dépistage du Pap au cours de leur vie que les femmes du même âge nées au Canada.

Le test Pap permet de vérifier des cellules du col de l’utérus, afin de déceler des traces de cancer.

Par ailleurs, les immigrants sont moins à risque d’avoir un surplus de poids que les Canadiens de naissances, mais sont plus sédentaires, et font moins d’activités physiques.

«Cela signifie qu'ils sont moins enclins à faire de l'activité physique au moins une fois par semaine (sport, plein air, conditionnement physique, danse ou marche) ainsi qu'à utiliser le transport actif», ajoute l’ISQ.

Les immigrants sont moins à risque de présenter des troubles anxieux et des troubles de l’humeur que le reste de la population canadienne.