L'humoriste Guy Nantel candidat à la direction Parti québécois?

MONTRÉAL | L'humoriste engagé Guy Nantel serait-il tenté par la chefferie du Parti québécois (PQ)? Selon des informations du chroniqueur Mario Dumont, l'idée serait loin d'être farfelue.

Lors de sa chronique quotidienne à l'émission Dutrizac, mercredi, sur QUB radio, M. Dumont a révélé que Guy Nantel «réfléchit sérieusement» à se lancer dans la course à la chefferie du PQ. Pour l'heure, un seul candidat est déclaré, soit le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

«Je peux t'assurer qu'au cours des derniers jours, il a parlé à des gens d'un intérêt réel [pour la direction du PQ], il a posé des questions à des gens», a mentionné le chroniqueur et ancien chef de l'ADQ, tout en soulignant qu'il n'avait pas réussi à obtenir une confirmation de la part de Nantel, mais que plusieurs sources au fait du dossier lui avaient confirmé cette information.

«Ça amènerait tout un intérêt dans la course au Parti québécois», a-t-il ajouté.

À écouter à partir de la 10e minute :

Même si Nantel n'a pas d'expérience en politique, Mario Dumont croit qu'il a les outils nécessaires pour se présenter en politique, en raison de style engagé, de son sérieux et de ses connaissances en politique.

«Il est très sérieux. [...] Il est vraiment au courant de tout. Et quand je dis de tout, je parle de l'actualité, du contenu des projets de loi et de l'histoire du Québec et du Canada», a renchéri le chroniqueur et animateur.

Par ailleurs, l'humoriste avait mentionné il y a deux semaines à l'émission Salut Bonjour qu'il serait à l'écoute si le PQ lui faisait de l'œil.