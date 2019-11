L’Océanic se frottera à l’équipe de tête

RIMOUSKI | L’Océanic accueille la meilleure formation de la LHJMQ, le Phœnix de Sherbrooke, jeudi soir, dans une rencontre mettant aux prises les deux meilleurs jeux de puissance du circuit Courteau.

Après la victoire de mardi contre Charlottetown, seuls les joueurs blessés ont sauté sur la glace du Colisée Financière Sun Life mercredi matin.

« Le plus important, dans le moment, c’est le repos. On va sauter sur la glace demain matin. Le Phoenix est une équipe très rapide avec une bonne offensive, mais surtout la meilleure défensive du circuit », a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

« Il va falloir jouer un match A et bien gérer la rondelle. Mardi, nous avons créé 29 chances de marquer, peut-être un peu trop de revirements, mais un match solide dans l’ensemble », a analysé le pilote.

Joly en uniforme

D’Artagnan Joly sera assurément en uniforme pour un premier match cette saison. Il a été rappelé lundi en fin de journée de la formation junior A de Trenton, où il présente une fiche de 19 points, dont sept buts en 13 matchs.

« Il va jouer demain et on verra pour la suite. Son rappel est une décision de la direction hockey, qui n’est pas contre nos trois joueurs de 20 ans actuels (Cédric Paré, Jeffrey Durocher et Vincent Martineau), mais pour l’instant, nous avons un manque d’attaquants et un surplus de défenseurs », a indiqué Serge Beausoleil.

L’Océanic a d’ailleurs joué avec 11 attaquants et sept défenseurs mardi, ce qui laisse présager que Martineau pourrait écoper, mais l’équipe n’a rien confirmé à propos de l’identité du joueur qui cédera sa place à Joly.

Brisson toujours présent

Rappelé des Grenadiers de Châteauguay dans la Ligue midget AAA, l’attaquant de 15 ans Alexis Brisson est demeuré à Rimouski après le match de mardi.

« On verra si des joueurs blessés seront en mesure de revenir. Pour le moment, nous avons toujours cinq attaquants sur la touche (Zavgorodniy, Kelly, Soucy, Collin et Raska). On garde Brisson dans l’entourage », a expliqué Serge Beausoleil.

L’entraîneur se réjouit de la performance de son choix de 3e ronde en 2019. « Quand je l’ai rencontré avant le repêchage, je me suis dit : je le veux. Quand on a vu qu’il était disponible au 50e rang, nous étions unanimes autour de la table. »

Le Phœnix présente une fiche de 20 victoires et cinq revers, dont deux en prolongation.

L’une des défaites en prolongation est survenue lors du retrait du chandail de Sidney Crosby, le 27 septembre, à Rimouski.