Message à ma mère qui a quitté ce monde

Ma mère s’est éteinte dans mes bras la fin de semaine dernière. Ça faisait 10 ans que je m’occupais d’elle, que je la veillais quand elle souffrait, que je la consolais quand sa peine de se voir dépérir de son cancer était trop grande, que je la lavais avais soin, elle qui était si coquette. Ma mère n’est plus et je m’ennuie déjà, même si ma fatigue est grande après toutes ces années passées à prendre soin d’elle.

Fille unique, je devais en passer par là, car personne d’autre que moi ne pouvait le faire à ma place. Ça m’a couté mon union, puisque mon conjoint n’a pas voulu me suivre dans l’aventure, et mes dernières années de travail avant la retraite, car je ne pouvais physiquement absorber les deux chiffres avec une santé qui se détériorait un peu plus chaque année.

Mais je ne regrette rien, car je l’ai fait pour toi maman qui m’a tout donné. Mes enfants m’ont trouvée folle, mais ça n’a pas d’importance. Ils ont ainsi eu l’exemple de ce que c’est que le devoir de reconnaissance dû à l’être qui t’a donné la vie. Feront-ils pareil pour moi? Je ne puis en être certaine. Mais c’a n’a aucune importance. Ce qui m’importe c’est de l’avoir fait pour toi maman.

Mon but ici n’est pas d’imposer à tout le monde de faire comme moi, mais de dire à ceux qui nous gouvernent que des gens comme moi, il y en a des tonnes dans la société et que de temps en temps, nos gouvernements devraient en tenir compte pour les aider plus adéquatement que je ne l’ai été.

Repose en paix ma chère maman, car moi je suis en paix avec ma conscience. Il va s’agir maintenant de remplir le vide que ton départ a laissé dans ma vie. Mais ça, je m’en occuperai plus tard, quand le gros de ma peine sera passé.

Ta fille

Ce que vous avez fait est admirable. D’autant plus si on considère les pertes que ça vous a occasionnées. Il s’agit maintenant de ne pas oublier en cours de route de remplir cette mission envers vous-même en replissant le vide. Si votre mère méritait ce que vous lui avez offert, vous méritez aussi de vous récompenser pour le travail accompli.