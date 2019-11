Opération antidrogue à Longueuil: cinq arrestations

LONGUEUIL | La police de Longueuil s’est attaquée mercredi à un réseau de trafic de cocaïne, alors que cinq personnes ont été arrêtées en matinée.

Ce sont des informations fournies par le public au mois d’août dernier qui ont mené les policiers à enquêter sur les suspects visés par la frappe.

Les cinq personnes appréhendées, deux hommes de 24 et 25 ans et trois femmes de 17, 23 et 49 ans, demeureront détenues jusqu’à leur comparution devant le tribunal.

Cinq véhicules ont également été saisis à titre de biens infractionnels.