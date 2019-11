Ottawa-Montréal: rencontres au sommet pour Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se rendra à Ottawa mercredi pour rencontrer en privé la nouvelle ministre de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada, Catherine McKenna.

«Ce ministère est très important pour Montréal puisque quand on parle d’infrastructures, on parle, entre autres, de transports et les besoins à Montréal sont très grands», a dit Mme Plante à la fin de la séance du comité exécutif.

«Donc, je vais en profiter pour sensibiliser la nouvelle ministre aux réalités de Montréal, mais également de la grande région métropolitaine puisque c’est très interrelié», a ajouté la mairesse.

Jeudi, Valérie Plante discutera mobilité et habitation avec le premier ministre Justin Trudeau et la vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, Chrystia Freeland.

Le cabinet de Mme Plante n’a pas précisé si des projets spécifiques seront à l’ordre du jour.

Lorsque le nouveau cabinet Trudeau a été dévoilé le 20 novembre dernier, la mairesse Plante avait rappelé l’importance d’avoir une entente entre Québec et Ottawa sur l’habitation, afin de financer le logement social. Le financement du transport collectif et le projet de ligne rose étaient aussi des priorités énoncées.

À Ottawa, la Fédération canadienne des municipalités tient des journées de rencontres avec les parlementaires du 23 au 27 novembre, auxquelles participera Mme Plante.

«Il va y avoir un caucus des maires des grandes villes qui se rencontrent également», a-t-elle mentionné.

Encore une fois, mobilité et habitation seront les sujets de prédilection de la mairesse. La crise des opioïdes est aussi sur son radar.