Quand le code vestimentaire devient discriminatoire

Francis Boucher - 37e AVENUE

Votre employeur vous demande de couvrir vos tatouages en tout temps au bureau. Est-ce discriminatoire ? Ça dépend ! Voici quelques pratiques courantes et ce qu’en dit la Charte des droits et libertés.

Imaginons la situation suivante : vous êtes à la tête d’une entreprise financière. Lors d’une importante réunion avec un client, votre employé décide de se pointer en shorts et en gougounes. Quels sont vos recours ? Pouvez-vous sévir, voire le congédier ? Nous avons posé la question à une spécialiste en la matière : Marianne Plamondon, associée chez Langlois avocats.

Tout d’abord, il faut savoir que ni le Code du travail ni la Loi sur les normes du travail ne prévoient quoi que ce soit en ce qui concerne le code vestimentaire. « C’est la jurisprudence qui définit les règles, selon le cadre établi par la Charte québécoise des droits et libertés », précise-t-elle.

En ces matières, il revient à l’employeur de prouver que sa politique est légitime. La jurisprudence retient deux « tests » que tout code vestimentaire doit passer. Premièrement, l’employeur doit démontrer que ses restrictions sont légitimes et importantes. Par exemple, exiger le port du casque ou de bottes de protection sur un chantier passe le test. « Exiger d’un employé du secteur financier qu’il porte veston et cravate plutôt que shorts et gougounes est également légitime, parce qu’il en va de la réputation de l’entreprise », précise l’avocate.

Deuxième test : le code doit le moins possible porter atteinte aux droits fondamentaux de l’employé, dont sa liberté d’expression. « Un employé d’un service de garde qui porterait un tatou haineux aux bras ne pourrait pas être mis à la porte, souligne Marianne Plamondon. Toutefois, on pourrait exiger qu’il porte une chemise à manches longues. »

Quelques exemples concrets

En matière de restrictions vestimentaires, la jurisprudence est plutôt bavarde. De nombreuses décisions ont été rendues au fil des ans, autant sur la taille des barbes et des cheveux que sur le port de jeans, les piercings, les talons hauts et autres chemisiers moulants. Examinons-en quelques-unes.

1. Un employé d’une entreprise de boissons gazeuses a été congédié pour avoir porté des jeans, contrevenant à la directive du patron. Verdict : congédiement abusif, puisque l’employé travaillait pour le service informatique, sans contact avec la clientèle.

2. Congédiement d’un agent immobilier pour avoir négligé sa tenue. Verdict : congédiement maintenu parce que son apparence nuisait à l’image de l’entreprise et risquait d’aliéner la clientèle.

3. Un opérateur de machinerie a été suspendu cinq jours pour s’être présenté au travail en shorts. Verdict : suspension maintenue, l’arbitre ayant conclu que son habillement n’était pas sécuritaire pour manœuvrer une machine.

4. Un propriétaire de restaurant exige de ses serveuses qu’elles portent des jupes courtes et moulantes et des talons hauts. Une serveuse porte plainte à la Commission des droits de la personne. Verdict : le code vestimentaire porte atteinte à la dignité de ses employées.

L’avocate Marianne Plamondon recommande aux employeurs de se doter d’une politique claire et sans équivoque qui précise les interdictions en matière vestimentaire. « Cette politique doit être raisonnable. Pas question de demander à tous les employés d’avoir la même coupe de cheveux, par exemple », conclut l’avocate.