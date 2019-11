Quatre grandes voix dans «Une soirée à l’opéra»

Quatre grandes voix québécoises s’uniront dans le spectacle «Une soirée à l’opéra», qui célébrera 300 ans d’art lyrique en tournée à travers le Canada l’an prochain.

Accompagnés de six musiciens et sous la direction du pianiste Dominic Boulianne, Natalie Choquette, Gino Quilico, Lyne Fortin et Steeve Michaud seront les vedettes de cette production dans laquelle le public sera fortement sollicité. Spectateurs et spectatrices formeront les chœurs de plusieurs interprétations d’airs d’opéra parmi les plus connus du répertoire.

Gino Quilico signera la mise en scène d’«Une soirée à l’opéra», fresque musicale qu’on décrit comme un hommage aux Variétés Lyriques. Cette compagnie montréalaise qui se spécialisait dans la présentation d’opérettes et d’opéras dans les années 1940 et 1950 a propulsé quantité de talents de chez nous sur la scène internationale.

Le collectif s’arrêtera au Palais Montcalm, à Québec, le 5 mars 2021, au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, le 8 mars 2021, et à la Salle Maurice O’Bready de Sherbrooke, le 13 mai 2021.

Les autres dates de la tournée seront annoncées à l’hiver 2020.