Que peut-on vraiment faire pour sauver la planète?

Je suis une femme de 75 ans qui a élevé sa famille dans l’inconscience, comme une majorité de québécois, que bien des gestes que je posais contribuaient à détruire la planète. J’ai suivi avec attention le périple de cette jeune suédois, Greta Thunberg, qui a traversé l’atlantique pour venir nous donner une leçon de vie. Je suis bien consciente qu’elle a raison, mais comment est-ce que moi dans mon petit patelin, dans ma petite maison, puis-je faire ma part, autrement qu’en faisant la collecte sélective des déchets et en faisant des efforts pour ne pas gaspiller?

Je me sens nulle parce que je ne peux faire plus, mais en même temps ça m’irrite de me le faire mettre sur le nez à tout bout de champ par les « Ayatollahs de la protection de la planète ». Comment concilier ma volonté et mon peu de pouvoir à agir, sans en faire des complexes?

Même si tu veux, tu ne peux pas toujours

Je pense que vous n’êtes pas la seule à vivre ce sentiment d’impuissance face au désastre planétaire qu’on nous annonce quotidiennement. Mais je pense que comme vous êtes consciente du danger qui nous guette, que vous faites tout ce qui est à votre portée pour jouer votre rôle dans la chaîne humaine que les lanceurs d’alerte tentent de conscientiser sur l’urgence d’agir, vous faites déjà votre part, en dépit du peu que cela semble à vos yeux. Surtout, restez vigilante pour ajouter d’autres gestes allant dans le même sens, quand on vous les proposera.