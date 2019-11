Dans cette époque du paraître et de l’individualisme, je m’inquiète beaucoup plus de notre réaction au malheur que du malheur en tant que tel. Comme si malgré les problèmes et les difficultés on ne voulait pas laisser transparaître nos peurs et nos doutes. Comme si au bout de la ligne, tout était parfait.

Nous restons des heures dans notre auto à attendre de se rendre au travail, et ensuite, on pense toute la journée au calvaire que sera notre retour à la maison. Mais on est chanceux d’avoir une voiture et le luxe de la faire rouler, alors tout est parfait.

On manque de temps pour la famille, notre amoureux et nos amis, mais on gagne notre vie, alors tout est parfait.

On mange mal parce qu’on n’a pas le temps de peaufiner nos connaissances culinaires. On fait confiance aux produits déjà faits parce que les emballages sont beaus et les prix sont bas. Mais on a le ventre plein, alors tout est parfait.

On angoisse et on s’isole parce qu’on a peur du regard des autres. On ne veut pas être moins beau, moins bon ou moins heureux. Comme si la vie était un concours de beauté quotidien. Mais on prend une belle photo et on reçoit plein de «like», alors tout est parfait.

On stresse, on panique à l’idée de ne pas être assez performant. Ne pas être le meilleur dans tout, tout le temps, nous paraît inadéquat, inadmissible. Mais on sourit et on acquiesce pour que les gens nous aiment, alors tout est parfait.

On a peur de la planète qu’on va laisser à nos enfants. Auront-ils eux aussi le luxe de vivre dans un monde d’abondance et de liberté, ou sommes-nous en train de bâtir un empire de poussière et de misère pour les générations futures? Mais la voiture est remplie d’essence et l’eau coule du robinet quand on en a besoin, alors tout est parfait.

On se fait mentir sans arrêt par des politiciens qui semblent beaucoup plus intéressés par leur petite personne que par la société qu’il représentent. Ils préfèrent mettre de l’argent dans les poches de leur amis plutôt que dans les lits de nos vieillards et les classes de nos petits. Mais on vit en démocratie et on a le droit de vote, alors tout est parfait.

La meilleure façon de tomber dans le laxisme et le cynisme, c’est de se faire croire que tout est parfait, parce que ce n’est pas le cas. Ce n’est pas en jugeant les gens qui remettent en question notre façon de vivre et de consommer qu’on avancera. C’est acceptant que la vie est dure, pour tout le monde. Et que même dans une société privilégiée on a le droit de se plaindre.

On a le droit de dire que tout ne fonctionne pas comme il ce devrait. Garder tout en dedans nous transforme en petite bombe ambulante qui n’a besoin que d’une étincelle pour éclater. Et quand ça arrivera, les gens autour de nous diront : pourtant, tout semblait parfait.