NFL: triple portion pour Thanksgiving!

C’est jour de fête chez nos voisins du Sud, jeudi, avec le traditionnel programme triple de football du Thanksgiving américain. Du lot, le duel opposant les Bills aux Cowboys est assurément celui qui sera le plus lourd de conséquences.

Même si les Bills connaissent des succès cette saison, une seule de leurs huit victoires a été encaissée aux mains d’une équipe présentant une fiche gagnante, soit les Titans.

Le périple à Dallas représente donc l’occasion rêvée de faire taire leurs détracteurs.

Le constat est plutôt similaire chez les Cowboys, dont la fiche est de 0-4 face aux clubs gagnants cette saison.

Dans ces quatre rencontres, ils ont été battus par une moyenne de cinq points d’écart, comme quoi ils ne sont pas loin du but. Mais dans la NFL, passer proche ne donne aucun point.

Gros défi

La tâche sera ardue pour les Cowboys contre la troisième meilleure défensive du circuit en termes de verges accordées. Toutefois, les Bills sont en milieu de peloton contre la course.

C’est donc le moment pour Ezekiel Elliott de faire des ravages. À ses trois derniers matchs, le porteur n’a pas franchi la barre des 100 verges.

Il ne faudrait pas s’étonner qu’Elliott brille. En 17 matchs à heure de grande écoute dans sa carrière, il a amassé 2053 verges au total, avec 11 touchés.

Offensivement, les Bills ont été peu testés cet automne, mais les Cowboys logent au sixième échelon en défensive.

Il sera intrigant de voir comment le jeune quart-arrière Josh Allen réagira dans un contexte difficile, sur la route.

Deux autres duels

En soirée, l’unique enjeu à surveiller dans le duel opposant les Saints aux Falcons est le positionnement dans la conférence nationale pour les séries.

Les Saints seraient semés deuxièmes et profiteraient donc d’un congé en première ronde si les séries débutaient aujourd’hui. Ils ne peuvent se permettre un faux-pas comme celui d’il y a trois semaines face aux mêmes Falcons, d’autant plus qu’ils sont toujours dans la course pour le premier rang au total qui leur procurerait l’avantage du terrain. Le duel à venir le 8 décembre face aux 49ers sera déterminant à cet effet, mais pas question de prendre les Saints à la légère.

Passons vite sur le premier match entre Bears et Lions puisque les deux équipes, à moins d’un miracle, ne seront pas des prochaines séries.

Pour les Lions, le quart substitut Jeff Driskel a ses limites évidentes, particulièrement contre une défensive comme celle des Bears.

Le menu du souper s’annonce bien plus alléchant que la mise en bouche du midi.

► Mes prédictions:

Saints 33 c. Falcons 20

Bills 16 c. Cowboys 24

Bears 20 c. Lions 13

L’état des forces dans la NFL

1) Ravens de Baltimore (9-2)

Semaine dernière : 1 (=)

À voir Lamar Jackson à l’œuvre, on se demande réellement qui pourra l’arrêter. Il a été ridiculement monstrueux lundi face aux Rams, sur la route et est maintenant le meneur clair dans la course au joueur le plus utile. Et dire que l’an dernier, les Ravens ont repêché un ailier rapproché avant lui au repêchage.

2) 49ers de San Francisco (10-1)

Semaine dernière : 2 (=)

Le front défensif des 49ers est redevenu suffocant, après une baisse de régime pendant quelques semaines. Arik Armstead (2 sacs), Nick Bosa (1 sac, 1 échappé recouvert) et Fred Warner (11 plaqués, 1 sac) ont sonné la charge face aux Packers. Il y en a encore qui ne les prennent pas au sérieux?

3) Patriots de la Nouvelle-Angleterre (10-1)

Semaine dernière : 3 (=)

Les Patriots ont signé une autre victoire peu élégante, mais leur défensive continue de faire des ravages. À l’attaque, tous les points ont été inscrits à la suite d’un dégagement bloqué, d’une interception et d’une séquence de 38 verges après un autre dégagement mal exécuté par les Cowboys.

4) Seahawks de Seattle (9-2)

Semaine dernière : 4 (=)

Cette neuvième victoire permet à Russell Wilson de devenir le seul quart-arrière dans l’histoire à avoir conduit son équipe vers une fiche gagnante à chacune de ses huit premières saisons. Dans l’ère du cap salarial, l’exploit est notoire et démontre que Wilson performe, peu importe qui l’entoure.

5) Saints de la Nouvelle-Orléans (9-2)

Semaine dernière : 5 (=)

Les Saints ont joué avec le feu face aux Panthers et l’absence de Marshon Lattimore fait une énorme différence dans la tenue défensive. Par chance, l’attaque veille au grain et Michael Thomas est devenu le premier receveur depuis Marvin Harrison, en 2002, à capter 100 passes en 11 matchs.

6) Vikings du Minnesota (8-3)

Semaine dernière : 7 (+1)

Sans même jouer, les Vikings ont gagné du terrain grâce à la défaite des Packers. Les deux rivaux de la division Nord présentent un dossier identique et le duel du 23 décembre risque fort de déterminer le champion de division. Mais d’abord, grosse commande face aux Seahawks, lundi.

7) Packers de Green Bay (8-3)

Semaine dernière : 6 (-1)

Aaron Rodgers s’est retrouvé submergé sous la pression des 49ers pendant tout le match, dimanche soir. Il n’a pas complété la moindre passe au-delà de 10 verges de la ligne de mêlée et sa moyenne globale de 3,15 verges par passe tentée s’est avérée sa plus faible depuis 2008.

8) Chiefs de Kansas City (7-4)

Semaine dernière : 8 (=)

Juste avant de profiter de leur semaine de congé, les Chiefs se sont retrouvés en santé sur la ligne offensive pour la première fois depuis septembre. Deux importants tests les attendent maintenant avec des duels face aux Raiders et Patriots dans les deux prochaines semaines.

9) Texans de Houston (7-4)

Semaine dernière : 10 (+1)

C’est une victoire énorme que les Texans ont décrochée aux mains des Colts, jeudi dernier. Ils ont repris le plein contrôle de la division Sud, mais doivent rester aux aguets avec la visite des Patriots dimanche et deux autres gros duels de division face aux Titans.

10) Bills de Buffalo (8-3)

Semaine dernière : 11 (+1)

La portion confortable du calendrier prend le bord pour les Bills, qui se frotteront aux Cowboys, Ravens, Steelers et Patriots dans les prochaines semaines. Ils viennent enfin de donner de la corde au porteur recrue Devin Singletary, qui a couru 21 fois pour 106 verges face aux Broncos.

11) Cowboys de Dallas (6-5)

Semaine dernière : 9 (+2)

Les Cowboys n’ont toujours pas vaincu une équipe avec une fiche gagnante cette saison et le propriétaire Jerry Jones, qui a souvent défendu avec ardeur son entraîneur-chef Jason Garrett, a finalement reconnu que son personnel d’entraîneurs l’avait déçu. Les Boys valent mieux que 6-5.

12) Titans du Tennessee (6-5)

Semaine dernière : 17 (+5)

Ryan Tannehill joue le meilleur football de sa carrière et les Titans sont 4-1 depuis qu’il a pris les commandes de l’attaque. Mais c’est surtout le porteur Derrick Henry qui casse tout sur son passage. Si les Titans s’en étaient remis à ces deux soldats en début de saison, où en seraient-ils?

13) Colts d’Indianapolis (6-5)

Semaine dernière : 13 (=)

Jacoby Brissett serait-il plus mal en point qu’on le pense? Les Colts semblent excessivement conservateurs depuis le retour au jeu de leur quart-arrière en mettant leur sort entre les mains de leurs porteurs de ballon. Brissett a pourtant démontré qu’il peut faire le travail.

14) Steelers de Pittsburgh (6-5)

Semaine dernière : 16 (+2)

Sans plusieurs canons à l’attaque, les Steelers ont arraché une autre victoire pour rester dans la course. Ils doivent encore une fière chandelle à leur défensive qui continue de provoquer de gros jeux. Minhak Fitzpatrick a recouvert un échappé et Bud Dupree a provoqué un revirement clé en fin de match.

15) Rams de Los Angeles (6-5)

Semaine dernière : 12 (-3)

Le dégelée de lundi soir face aux Ravens aura été une sévère leçon d’humilité pour l’offensive, la défensive et le personnel d’entraîneurs des Rams. C’est à se demander comment cette équipe pourra se remettre d’une aussi sévère correction.

16) Raiders d’Oakland (6-5)

Semaine dernière : 15 (-1)

Pour la première fois de sa carrière, Derek Carr a connu un match de moins de 150 verges, aucune passe de touché et une interception. Même si Jon Gruden l’a retiré du match, son poste n’est pas en danger, mais le geste rappelle que Gruden pourrait regarder ailleurs au repêchage.

17) Eagles de Philadelphie (5-6)

Semaine dernière : 14 (-3)

Il y a des blessures sur la ligne offensive, dans le champ-arrière, chez les receveurs, et Carson Wentz s’est aussi blessé à la main droite. Il n’en demeure pas moins que depuis la saison dernière, Wentz montre un dossier de 3-8 contre les clubs dotés de fiches gagnantes.

18) Browns de Cleveland (5-6)

Semaine dernière : 18 (=)

Il était temps! Odell Beckham Jr a inscrit son premier touché depuis la semaine 2. C’est donc dire qu’il a vu la zone des buts seulement face aux Jets et Dolphins cette saison. Pas exactement l’impact escompté... Au moins, Baker Mayfield continue de prendre du mieux.

19) Panthers de la Caroline (5-6)

Semaine dernière : 19 (=)

Les Panthers n’ont pas à rougir de leur défaite honorable face aux Saints et le quart Kyle Allen, critiqué de toutes parts après quatre matchs difficiles, a bien rebondi. Christian McCaffrey a poursuivi sa phénoménale campagne. Dommage que ce soit dans une cause perdante.

20) Chargers de Los Angeles (4-7)

Semaine dernière : 20 (=)

Les Chargers reviennent de leur congé et n’ont plus la moindre marge d’erreur, eux qui s’accrochent à de minces espoirs de se faufiler en séries. Le retour prochain du maraudeur Derwin James (1er décembre) aidera leur cause, mais ce sera visiblement trop tard.

21) Bears de Chicago (5-6)

Semaine dernière : 21 (=)

Pour une fois, inutile de taper sur la tête de Mitchell Trubisky malgré ses deux interceptions dans la victoire face aux Giants. Il a au moins joué avec cran malgré une blessure. Par contre, le jeu au sol a de nouveau été lamentable avec 65 verges en 26 courses.

22) Jets de New York (4-7)

Semaine dernière : 28 (+6)

Les Jets, qui semblaient en totale implosion avec une fiche de 1-7, ont depuis remporté leurs trois matchs en marquant à chaque fois au moins 34 points, ce qu’ils n’avaient pas fait trois fois de suite depuis 2008. La défensive contre la course ne donne rien et l’attaque aérienne est revigorée.

23) Buccaneers de Tampa Bay (4-7)

Semaine dernière : 27 (+4)

La productivité du receveur Mike Evans passe souvent sous silence étant donné l’improductivité des Buccaneers, mais il vient de franchir la barre des 1000 verges. Il a donc accompli l’exploit à ses six premières saisons, ce que seul Randy Moss avait fait avant lui. Avec Chris Godwin, c’est tout un duo!

24) Falcons d’Atlanta (3-8)

Semaine dernière : 22 (-2)

Les succès récents des Falcons ont été brefs. La défensive est redevenue elle-même, Matt Ryan n’a complété que 50% de ses passes pour son plus bas taux de réussite cette saison et Julio Jones a terminé la rencontre sans touché pour une huitième semaine de suite.

25) Cardinals de l’Arizona (3-7-1)

Semaine dernière : 25 (=)

Les Cardinals entament le dernier droit de la saison avec des duels à venir face aux Rams, Steelers, Browns et Seahawks. L’unique but dans leur cas est de continuer d’être compétitifs. La fiche a moins d’importance que de terminer sur une note positive en offrant une bonne opposition.

26) Jaguars de Jacksonville (4-7)

Semaine dernière : 23 (-3)

Lors de leurs trois derniers revers, les Jaguars ont été déclassés 101-36 au chapitre du pointage. Pourtant, le retour de Nick Foles devait en théorie les relancer. À sa place, Gardner Minshew n’était pas parfait, mais au moins, l’équipe avait enfin une âme et jouait avec passion.

27) Lions de Detroit (3-7-1)

Semaine dernière : 24 (-3)

La dégringolade des Lions se poursuit, avec une quatrième défaite de suite et une septième à leurs huit derniers matchs. Pourtant, cette équipe est devenue la troisième de l’histoire à avoir détenu l’avance dans chacun de ses 11 matchs sans revendiquer plus de trois victoires.

28) Broncos de Denver (3-8)

Semaine dernière : 26 (-2)

Après quelques rares étincelles de vie à l’attaque lors des dernières semaines, les Broncos ont de nouveau plongé en pleine grande noirceur avec des gains totaux de 134 verges face aux Bills. Seulement neuf premiers jeux ont été gagnés. Cette attaque est moins pétillante qu’un verre d’eau plate.

29) Dolphins de Miami (2-9)

Semaine dernière : 29 (=)

La mauvaise nouvelle, c’est que les Dolphins ont eu l’air de leur version affreuse en défensive du début de saison, se faisant poivrer de 41 points. La bonne nouvelle, c’est que même en retard par 25 points à la demie, ils ont continué de lutter. Ils vont à la guerre armés d’un couteau à beurre, mais ils y vont.

30) Redskins de Washington (2-9)

Semaine dernière : 31 (+1)

Dwayne Haskins a encore une fois semblé très ordinaire face à la piètre défensive des Lions, mais il a orchestré une première poussée victorieuse au quatrième quart. Par contre, le selfie plutôt que le dernier jeu du match, ce n’est rien pour se faire des amis dans le vestiaire.

31) Giants de New York (2-9)

Semaine dernière : 30 (-1)

Le scénario se répète, Saquon Barkley a cette fois été limité à 3,5 verges par portée pour une maigre récolte de 59 verges au sol. Il est l’unique joueur chez les Giants qui inspire la peur chez l’ennemi en ce moment, donc quand il est au neutre, personne d’autre n’arrive à se lever.

32) Bengals de Cincinnati (0-11)

Semaine dernière : 32 (=)

Le receveur Tyler Boyd s’était plaint de ne pas recevoir assez le ballon la semaine dernière. Dimanche, il a été ciblé à souhait et a connu un bon match, jusqu’à ce qu’en fin de quatrième quart, il capte une passe pour ensuite se faire arracher le ballon des mains. Quand on le veut, on s’arrange pour le garder...