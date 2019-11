Une autre offre sur la table pour la Baie d’Hudson

TORONTO | Après une première proposition rejetée, le groupe Catalyst Capital a fait une nouvelle offre d’environ 2 milliards $ pour la Compagnie de la Baie d’Hudson, a rapporté Bloomberg mercredi.

Cette nouvelle offre de Catalyst Capital, déjà actionnaire de HBC (17,5 %), dépasse celle d’un groupe d’investisseurs dirigé par Richard A. Baker, président exécutif de l’entreprise considérée comme la plus ancienne entreprise en Amérique du Nord.

La nouvelle proposition est de 11 $ par action en espèce tandis que l’offre de l’autre groupe d’investisseurs est de 10,30 $ par action. Le conseil d’administration du détaillant avait déjà accepté cette dernière.

Par ailleurs, une plainte aurait été déposée par Catalyst auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario concernant le comportement de Richard A. Bake et de la Baie d’Hudson.

Basée à Toronto, la Compagnie de la Baie d’Hudson possède des centaines de magasins et des milliers d’employés dans le monde, sous différentes bannières comme Saks Fifth Avenue et Home Outfitters.

Comme de nombreux détaillants, HBC fait face à la concurrence extrême sévissant dans le secteur de la distribution. De plus en plus de clients se tournent notamment vers le commerce en ligne.