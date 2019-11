D'ARAGON, Léandre



À Greenfield Park, le 24 novembre 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Léandre D'Aragon, époux de Mme Micheline Martel.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Régis) et Danielle (Nicole), ses petits- enfants Annie (Mathieu) et Isabel (Alexandre), ses arrière-petits-enfants Ellie, Magalie et Florence ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé le vendredi 29 novembre 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h au:LONGUEUIL,450 443-6667www.salonfunerairelfc.comPropriétaire Rive-Sud, Robert CenacUne liturgie de la parole sera célébrée le samedi 30 novembre 2019 à 10h30 au salon, ouverture du salon à 9h30.