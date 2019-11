5 endroits où manger une bonne soupe Phở

Quand il fait froid dehors, il n’y a rien de plus réconfortant qu’un bon bouillon chaud de soupe Phở.Ça tombe bien, car à Montréal, cette spécialité vietnamienne qui se mange traditionnellement au déjeuner se trouve très facilement un peu partout. Voici cinq suggestions d’endroits qui servent d’excellentes soupes Phở, aussi appelées soupes tonkinoises.

1. La Belle Tonkinoise

Photo courtoisie

Ce restaurant de comfort fort asiatique par excellence propose trois soupes «tonki» : bœuf saignant, bœuf saignant avec flanc cuit et boulettes de bœuf, et finalement poulet grillé et légumes. Dans la dernière option, il est possible de remplacer le poulet par des crevettes.

1380 rue Jean-Talon

2. Restaurant Pho Viet

Photo courtoisie

Les deux propriétaires de l’endroit, Mai et Lan, servent l’une des meilleures soupes Phở de Montréal depuis plus de 30 ans. La portion est très généreuse, sachez-le! Le restaurant est un «apportez votre vin» et notez que seul l’argent comptant est accepté comme mode de paiement.

1663 rue Amherst

3. Hà

Photo courtoisie

L’adresse chouchou de plusieurs Montréalais tient dans ses deux succursales une soupe Phở à tomber par terre. Que vous soyez végétalien ou carnivore, il y a des options pour tous. La version carnivore est au bœuf et vous avez même l’option d’ajouter encore plus de bœuf braisé. Pour les végétaliens, le resto propose une soupe Phở au bouillon végane avec du tofu, des champignons et des bok choy. Ici, les soupes vous coûteront 16 $ chacune.

243 avenue Mont-Royal Ouest

600 rue William

4. Restaurant Au 14

Photo courtoisie

Une adresse incontournable pour une bonne soupe Phở est sans contredit ce restaurant familial qui porte comme nom son numéro de porte, tout simplement. L’établissement existe depuis plus de 40 ans alors sa réputation n’est plus à faire. Vous aurez le choix entre plusieurs garnitures comme du poulet, du bœuf, des crevettes ou des légumes, qui baigneront dans un fabuleux bouillon parfumé aux fines herbes fraîches.

14 rue Prince-Arthur

5. Tran Cantine Vietnamienne

Photo courtoisie

Tran Cantine sert une excellente cuisine vietnamienne et sa soupe Phở est délicieuse. Vous aurez le choix d’ajouter soit du poulet, du bœuf saignant, du flanc de bœuf ou encore du soja maison dans un bouillon à base de poulet. Vous ne serez vraiment pas déçu de votre escapade dans le coin de Saint-Henri.

4690 rue Notre-Dame Ouest