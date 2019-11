FAUTEUX VIAU, Marguerite



À Montréal, le 24 novembre 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Marguerite Fauteux épouse de feu Ambroise Viau.Elle laisse dans le deuil, ses enfants, Nathalie (Alain), Serge (Suzie) et Raymond, ses petits-enfants, Sophie et Robert, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le lundi 2 décembre de 10h à 12h et de 14h à 20h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 19h30.Les funérailles seront célébrées le vendredi 6 décembre à 10h en l'église Ste-Béatrice, 475, boul. des Perron, Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par des dons à la fondation de l'Hôpital Marie-Clarac ou la fondation des maladies du coeur et de l'AVC.