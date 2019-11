Canadien: Taylor Hall pourrait-il s’amener à Montréal?

Taylor Hall termine un contrat de sept ans, d’une valeur totale de 42 millions $ à la fin de la saison 2019-2020. Or, il semble de plus en plus clair que l’attaquant-vedette ne signera pas de nouveau contrat avec les Devils du New Jersey et son nom risque d’être mentionné régulièrement dans des discussions de transaction d’ici la date limite.

Montréal est parmi les destinations plausibles, selon le réseau TSN. Ainsi, rien ne pourrait empêcher le Canadien de conclure une entente à long terme avec Hall advenant un échange avec les Devils d’ici la fin de la campagne.

Le scénario prend d’autant plus de crédibilité en sachant que le clan de Hall et des Devils se sont rencontrés souvent dans le cadre de négociations contractuelles, sans discuter concrètement de paramètres tels que la durée ou le salaire rattachés à une éventuelle entente.

Toujours d’après TSN, Hall n’aurait pas de mal à s’adapter au marché montréalais, compte tenu du fait qu’il ait passé le début de sa carrière chez les Oilers à Edmonton. Il s’agit d’un autre marché canadien où la pression, l’attention des médias et la passion des partisans ont leur impact sur la carrière d’un joueur.

Avant le match de jeudi soir contre les Devils au Centre Bell, le Canadien traversait une séquence de cinq revers. Les hommes de Claude Julien affichaient un dossier de 11-8-5 bon pour 27 points en 24 rencontres.

Quant aux Devils, la déception est vive : Hall et compagnie figurent à l’avant-dernier rang de l’Association de l’Est en vertu d’une fiche de 8-11-4 (20 points).

À sa quatrième saison avec les Devils, Hall, 28 ans, totalise quatre buts et 17 aides pour 21 points en 23 parties. L’ancien choix de premier tour des Oilers au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2010 – la première sélection de l’encan, d’ailleurs – a inscrit 206 buts et 326 aides pour un total de 532 points en 585 matchs depuis le début de sa carrière.