Cinq vins bio pour vos partys de bureau!

J’aime beaucoup les vins de Yannick Amirault. Cette cuvée La Coudraye est idéale pour découvrir le style « Amirault ». Petits rendements. Peu d’intervention. Élevage en vieux foudre. On devine un fruit mûr et tout le charme du cabernet franc. Des tonalités de cerise, de groseille, de poivron rouge, d’herbe et de mine de crayon. Que du bonheur en bouche avec un fruité à la fois pulpeux et croquant. Des tanins finement définis, beaucoup de fraîcheur et d’énergie. Finale longue et savoureuse, le tout se présentant avec nuance et délicatesse.