John Jorgensen: d’abord Elton John, ensuite les Lost Fingers

Avant de se plonger dans l’ambiance des Fêtes avec les Lost Fingers, vendredi soir, au Palais Montcalm de Québec, le réputé musicien John Jorgensen a occupé un travail d’été prestigieux : jouer de la guitare pour Elton John.

Pendant deux mois et demi, le multi-instrumentiste américain a accompagné la star britannique dans sa tournée d’adieu, après avoir été appelé à remplacer le guitariste Davey Johnstone, blessé.

« C’était fantastique », confie Jorgersen, que Le Journal a joint, jeudi, avant qu’il prenne l’avion pour Québec.

Ce n’est pas par hasard si Jorgensen, qui a collaboré avec des stars de la trempe de Bob Dylan, Johnny Cash et Barbra Streisand au cours de sa carrière, a été contacté par Elton John. Il a fait partie de son groupe de 1995 à 2001. Il le considère même comme un ami.

« Je suis très chanceux parce que j’ai connu l’époque glorieuse de la fin des années 1990 quand, après le décès de Lady Di et sa performance à ses funérailles, les gens ont recommencé à le respecter et se sont rappelé à quel point il est un grand artiste. Les foules étaient phénoménales. Les plus anciens du band disaient que c’était comme dans les années 1970. J’ai senti la même chose durant la tournée d’adieu. »

Amour partagé

Entre deux appels d’Elton John, John Jorgensen trouve toujours du temps pour les Lost Fingers. Depuis qu’il a fait leur connaissance, en 2008, au Festival d’été, il a réalisé quelques-uns de leurs albums et est monté sur scène à quelques reprises avec eux.

C’est la deuxième fois en trois ans qu’ils joueront ensemble les reprises de chansons de Noël des Lost Fingers, au Palais Montcalm.

Ce qui les unit ? Un même amour pour le jazz manouche. Jorgensen a son propre groupe depuis 2003 et a même joué le rôle de Django Reinhardt dans le film Head in the Clouds, qui avait été tourné à Montréal, il y a une quinzaine d’années.

« J’aime leur esprit créatif », dit Jorgensen, qui adore se retrouver en studio avec les Québécois.

« Habituellement, dans un contexte créatif, je suis celui à qui on dit de se retenir, d’être plus conservateur. Ça n’arrive jamais avec les Lost Fingers. Si j’ai une idée, ils me disent de l’amener plus loin. »

Avec leur nouvelle chanteuse Rosalie Roberge et John Jorgensen, les Lost Fingers interpréteront les pièces du temps des Fêtes de leurs albums Christmas Caravan, Coconut Christmas et Worldwide Christmas, vendredi soir, au Palais Montcalm.

John Jorgensen offrira une clinique-conférence gratuite, lundi, à 19 h 30, au Long & McQuade, 2700, chemin Sainte-Foy.