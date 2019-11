Des lacunes à corriger

Le Canadien a accordé trois buts à la suite d’un deux contre un. Même contre une équipe qui peine à marquer, ce n’est pas une bonne idée. Il devra trouver une façon de limiter les surnombres.

« Quand les trois attaquants se trouvent trop profondément dans le territoire adverse, nous, les défenseurs, ne pouvons pas nous permettre de foncer. On apprend ça à un très jeune âge. » – Shea Weber

Le jeu défensif fait cruellement défaut. Vrai que Carey Price n’effectue pas les arrêts au même rythme que ce à quoi il nous a habitués, mais ses coéquipiers ne lui sont pas d’une grande aide.

« C’est à nous d’y voir. On doit jouer de façon plus intelligente et limiter nos erreurs. On se fait mal en laissant des joueurs libres. La seule option qui se présente à nous, c’est de continuer de travailler. » – Brendan Gallagher

Laissé de côté lors des deux matchs précédents, Brett Kulak a terminé la soirée avec un différentiel de -3. Rien pour confirmer à Claude Julien qu’il avait pris la bonne décision.

« On n’a pas de problèmes à marquer des buts, mais on doit corriger nos lacunes défensives. On s’est fait prendre à contre-pied à quelques occasions. Ils (les Devils) en ont profité pour clancher en zone neutre. » – Brett Kulak

À l’époque où P.K. Subban jouait pour le Canadien, Carey Price était le coéquipier avec qui il avait la meilleure relation. Après le match, il s’est porté à sa défense.

« Je ne suis pas inquiet pour lui. Il est le meilleur gardien au monde. Sur la majorité des buts qu’on a marqués, il n'avait aucune chance. Il ne peut pas sauver son équipe tous les soirs. » – P.K. Subban