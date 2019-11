Hockey Québec mise sur l'éducation pour éviter les débordements des entraîneurs

Par l’entremise de son code d’éthique, de sa politique contre les abus et le harcèlement et par la formation obligatoire Respect et sport, Hockey Québec mise sur l’éducation des entraîneurs pour éviter des gestes déplorables.

Dans la foulée des dénonciations des joueurs de hockey professionnels, le directeur de la régie de Hockey Québec, Yvan Dallaire, affirme que l’organisation ne tolère pas ces agissements.

«On regarde ce qui se passe dans la Ligue nationale, mais on est préoccupé davantage par ce qui se passe dans les arénas du Québec, dit-il. Depuis plusieurs années, on ne tolère aucunement ce genre de pratiques là, qui sont, selon nous, dépassées.»

La ligne entre passion et abus de l’autorité est mince et facile à franchir.

«On a beaucoup d’outils qui font en sorte qu’on essaye d’éduquer les entraîneurs à agir de la bonne façon», indique M. Dallaire.

«On éduque nos entraîneurs à avoir une supervision qui est totale en tout temps dans les vestiaires justement pour éviter des incidents de toute sorte», ajoute-t-il.

M. Dallaire salue d’ailleurs l’implication du gouvernement du Québec et de la ministre déléguée à l’Éducation, au Loisir et au Sport, Isabelle Charest, dans l’atteinte d’un environnement sportif plus sécuritaire.

«On est déjà dans des processus pour éliminer ça. Le milieu sportif se mobilise actuellement à la suite des demandes de la ministre Charest pour donner un environnement sain et sécuritaire aux athlètes.»