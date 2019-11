Hommes de fer dans la LNH: Phil Kessel dispute un 800e match consécutif

L’attaquant des Coyotes de l’Arizona Phil Kessel a disputé un 800e match consécutif dans la Ligue nationale de hockey (LNH), mercredi soir, ce qui n’en fait pas pour autant l’homme de fer du circuit Bettman.

Le défenseur Keith Yandle, des Panthers de la Floride, est plutôt celui qui se voit attribuer le titre, ayant parallèlement haussé le compteur à 822. Son exploit est d’autant plus louable alors qu’il a perdu neuf dents au cours d’un match à Raleigh le week-end dernier.

L’ultime record appartient toujours à l’ancien joueur du Canadien Doug Jarvis, qui a disputé d’un seul trait ses 964 matchs en carrière dans la LNH avec Montréal, Washington et Hartford. Parmi les joueurs actifs, seulement deux joueurs ont une séquence plus impressionnante que celle de Kessel, soit Yandle et le vétéran Patrick Marleau.

Dans le cas de Marleau, il demeure sur une série de 810 matchs, même si le vétéran des Sharks de San Jose n’a pas participé au début de la présente campagne en raison de l’absence d’un contrat.

Après le trio de tête, le défenseur Brent Burns, également des Sharks, se retrouve loin derrière Kessel avec ses 497 matchs consécutifs.

Dans l’histoire récente du Canadien, le défenseur Karl Alzner s’était signalé avec 622 matchs consécutifs dans la LNH avant d’être rétrogradé dans la Ligue américaine au début de la saison 2018-2019. Chez les joueurs actuels, l’attaquant Max Domi est le meneur du Tricolore avec une séquence de 221 parties, amorcée chez les Coyotes, sans rater une seule rencontre.

Les plus longues séquences de matchs consécutifs chez les joueurs actifs

Keith Yandle, 822

Patrick Marleau, 810

Phil Kessel, 800

Brent Burns, 497

Meneurs actuels chez le Canadien de Montréal