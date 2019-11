Demain, ce sera la panique dans les magasins. Au fameux Black Friday, les Montréalais feront la ligne pour chasser les aubaines et vider les tablettes! Toutefois, si vous avez envie de fuir la folie du magasinage, je vous propose trois nouvelles sorties pour bien commencer votre week-end. D’abord, l’hôtel W Montréal accueille un tout nouveau restaurant qui vous donnera certainement l’eau à la bouche. Ensuite, chantez à tue-tête des chansons de Noël au bar éphémère Miracle Montréal. Finalement, faites la fête au New City Gas qui dévoile un tout nouvel espace, signé Tequila Patrón. Vous voyez, il y a bien plus que le Vendredi fou!

BOIRE : Miracle sur de la Commune

Photo courtoisie

« Baby, all I want for Christmas is you » ou encore « Last Christmas, I gave you my heart », sont les classiques de Noël que vous pourrez fredonner au bar éphémère Miracle Montréal, qui a repris vie la semaine dernière, au Sunset Lounge, sur la rue de la Commune, pour une sixième édition. C’est donc dans une ambiance digne de l’atelier féérique du Père Noël, que le Bar Miracle offrira une magnifique carte de cocktails signatures du temps des fêtes et un menu de nourriture festive. On adore les verres et les tasses ludiques aux couleurs éclatées, dans lesquels sont servis les divers drinks comme le Christmapolitain avec vodka, fleur de sureau, vermouth sec, sauce aux canneberges épicée, lime, romarin et brume d’absinthe, qui fait très Sex and the City ou encore le réconfortant Bad Santa, servi chaud, composé de rhum, arrack batavia, thé chaï noir, lait d’avoine infusé aux dates et sirop à la vanille épicée. Les saveurs me rappellent de doux souvenirs du crémasse haïtien! Enfin, au bar Miracle, la magie de Noël opère et je vous promets d’y retrouver votre cœur d’enfant dans une fête dédiée seulement aux adultes! (113 rue de la Commune Ouest)

MANGER : Le nouveau restaurant du W Hôtel Montréal, enfin dévoilé!

Photo courtoisie

Le W Montréal s’offre une beauté. En effet, depuis quelques mois, des rénovations occupent énormément l’espace, question de rafraîchir les lieux. On y ouvre donc un tout nouveau concept de restaurant : Le Tbsp (diminutif de tablespoon). Cette nouvelle table du Vieux-Montréal risque fort de plaire à la clientèle de l’hôtel, mais aussi aux locaux, qui auront le plaisir de découvrir cette cuisine d’inspiration italienne, élaborée par le chef Joris Larigaldie. Ce dernier propose des plats frais, raffinés, mais sans prétention et surtout conçus à partir de produits québécois. Comme antipasti, on peut commander un plateau de fromages et de charcuteries, provenant du Québec. En entrée, il vous faut goûter à cette spécialité que l’on ne trouve nulle part ailleurs, soit l’assiette de gnudinis fondants avec parmesan et rapini. Comme plat de résistance, vous avez le choix de viande, poissons et fruits de mer ou encore de pâtes fraîches. J’ai opté pour les pétoncles poêlés, purée de courge musquée, beurre noisette et gremolata. Succulent, sans bon sens! Oh oui, pour les végétaliens, le chef saura s’ajuster à votre régime alimentaire, sans compromettre saveurs et couleurs. (901 rue Square-Victoria, Montréal)

BOIRE : New City Gas dévoile son nouvel espace : Tequila Patron

Photo courtoisie

La boîte de nuit de prestige New City Gas annonce du nouveau. Les oiseaux de nuit pourront découvrir le nouvel espace Tequila Patrón, qui célèbre le spiritueux premium mexicain. Inspiré par l’alvéole de l’abeille, le décor met en vedette des matériaux recherchés et luxueux dont le bar BEEHIVE, fabriqué à la main par des artistes québécois. En outre, plusieurs bouteilles de tequila artisanale seront exposées sur des tablettes murales. On pourra également y siroter des spécialités du mixologue Laurence Picard, qui a créé cinq cocktails qui vous feront voyager sous le soleil du Mexique, tout en dansant sous le rythme des divers DJs invités. (950 rue Ottawa, Montréal)