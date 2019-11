Je sors, je reste

Coup de cœur :

Spectacle

Émile Proulx-Cloutier

Le Journal de Québec

L’auteur-compositeur-interprète Émile Proulx-Cloutier présentera ce soir au Gesù le premier d’une série de trois spectacles qui clôturera sa tournée intitulée «Marée Haute». Le musicien y présentera notamment les pièces de son dernier opus, du même nom, largement salué par la critique. L’artiste réussit à travers ses textes à explorer de façon colorée et lumineuse des thèmes souvent plus difficiles, et ce en y joignant des arrangements et des sonorités qui les servent toujours admirablement.

Ce soir à 20h au Gesù, 1200 rue de Bleury

Je sors :

Événement

Collecte de fonds

Le Carrefour jeunesse-emploi de Laval, dont la mission consiste à accompagner de jeunes Lavallois âgés de 16 à 35 ans dans leurs parcours vers l'autonomie sociale, personnelle et économique, organise ce soir une collecte de fonds dans le but de pouvoir octroyer, via leur fondation, des bourses scolaires et des bourses de persévérance. Étienne Boulay y donnera notamment une conférence sur l’importance de la persévérance intitulée «Le parcours d’un battant».

Ce soir à partir de 17h au Collège Montmorency, 475 boulevard de l'Avenir

Exposition

Capital Camera Exchange inc.

Organisée à la Galerie Simon Blais, l’exposition intitulée «Capital Camera Exchange inc.» présentera une dizaine de photographies du photographe Michel Campeau faisant le portrait de la société québécoise des années 70 et 80. L’artiste travaille notamment avec de vieilles caméras argentiques. Les œuvres de Françoise Sullivan seront également exposées.

Aujourd’hui de 10h à 18h à la Galerie Simon Blais, 5420 boulevard Saint-Laurent

Exposition

Denys Desjardins

Denys Desjardins

L’exposition présentée ce soir et pour un soir seulement à la Société des arts technologiques (SAT) explore la mémoire du cinéaste québécois Denys Desjardins à travers différents tableaux visuels et sonores créés par l’artiste lui-même. L’événement permet du même coup, par un retour sur la perspective d’un cinéaste, de revivre l’évolution du 7e art au Québec. Entrée libre.

Ce soir à partir de 17h à la Société des arts technologiques, 1201 boulevard Saint-Laurent

Spectacle

The Storyville Mosquito

Créée par l’artiste Kid Koala, la pièce The Storyville Mosquito représente un roman illustré qui est interprété en temps réel, filmé et accompagné musicalement. Il raconte l’histoire d’un jeune moustique ayant comme rêve de jouer dans un des plus grands ensembles jazz de tous les temps. Une équipe d’interprètes se chargera d’animer l’histoire à l’aide d’instruments, de décors et de marionnettes.

Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Événement

Le rap au Québec

Organisé dans le cadre de la série « Conversation Place des Arts », l’événement «Le rap au Québec : reflet de l'identité québécoise?» proposera une conversation sur la place qu’occupe le rap au Québec alors que ce style de musique connaît une popularité grandissante depuis plusieurs années. Claude Bégin de Alaclair ensemble, la chanteuse Sarahmée, Jocelyn Ménard, directeur général et artistique de la Société pour l'avancement de la chanson d'expression française (SACEF) et Jérémie McEwen, professeur de philosophie, seront présents pour en discuter. Entrée libre.

Ce soir à 17h à l’Espace culturel Georges-Émile-Lapalme de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine

Je reste :

Télé

Léo

Sébastien Raymond

La deuxième saison de la série humoristique Léo, issue de l’imaginaire de l’auteur Fabien Cloutier, se déclinera à partir d’aujourd’hui sur douze nouveaux chapitres à travers lesquels le personnage principal devra traverser une année de grands changements.

Disponible sur Club Illico à partir d’aujourd’hui

Livre

Vivre sans ?

De l’auteur, économiste et philosophe Frédéric Lordon, le livre «Vivre sans ?» souhaite réfléchir, sous la forme d’une discussion, aux possibilités de vivre dans une société sans gouvernement, sans lois et sans institutions qui les représentent pour ainsi tenter d’en cerner les voies d’accès.

En librairie depuis le 4 novembre

Album

Les failles - Pomme

L’artiste Pomme dévoile son deuxième opus intitulé «Les failles» à travers lequel la chanteuse conserve un ton tout en intimité, tout en élégance, où sa voix flotte sur des arrangements raffinés, qui bousculent.

Disponible depuis le 1er novembre