Je sors, je reste

Week-end du 29 novembre au 1er décembre 2019

Coup de cœur

JEUNESSE

Le Petit Voleur d’ombres

Photo courtoisie

Marc Levy est de retour, mais il se lance dans la littérature jeunesse avec une série de courts romans illustrés. Avec ces tomes, l’écrivain nous plonge dans l’univers du Petit Voleur d’ombres qui doit faire face à la rentrée scolaire et ses détraqueurs. En effet, Marquès son intimidateur ne tarde pas à l’embêter, mais heureusement, il y a Yves, le concierge du collège, qui lui porte toujours secours. Très vite, grâce à lui, il se rend rapidement compte de son pouvoir sur les ombres. *Sorti le 12 novembre

Je sors

DANSE

Fear and Greed

Photo courtoisie

Le chorégraphe Frédérick Gravel vient secouer la scène de l’Usine C avec son premier solo. Avec cette pièce qui mélange musique et l’art de la scène, l’interprète s’entoure d’une bande de musiciens, sous la direction de Philippe Brault, qui accompagnent sa danse singulière et ses mouvements énergiques et désespérés. Dans une danse contemporaine, le personnage de Gravel, est en quête de désinvolture, où il tente de se reconnecter avec le monde, en laissant tomber l’individualisme. *Ce soir à 20h à l’Usine C – 1345 Avenue Lalonde

LANCEMENT

Laurence St-Martin

Photo courtoisie

Pour une toute première fois, l’auteure-compositrice-interprète Laurence St-Martin donnera un concert dans la métropole pour présenter son premier opus Filles des îles. En effet, la jeune chanteuse s’ouvre à son public à travers des histoires personnelles franches et des ambiances folk-pop. Celle qu’on compare à une version féminine des 2Frères est devenue une véritable star du web avec sa chanson Filles des îles, qui a obtenu plus de 100 000 écoutes sur Spotify et 300 000 visionnements sur YouTube. Sa voix douce et colorée vous permettra d’explorer son univers bien unique. * Ce soir à 20h au Ministère - 4521 Boulevard Saint-Laurent

ÉVÉNEMENT

Noël au Complexe Desjardins

Photo courtoisie

Noël approche et les activités en ville se multiplient. En effet, le grand public aura la chance de visiter le nouveau palais du père Noël, installé au Complexe Desjardins. Sous la forme d’une spirale lumineuse, le palais abritera le plus grand sapin conçu en impressions 3D et doté de lumières DEL. D’ailleurs, cette installation s’illuminera et changera de couleur au gré de la journée afin de créer une ambiance féérique. En outre, une programmation en vigueur jusqu’au 24 décembre est prévue pour les visiteurs, comportant plusieurs activités, telles que la réalité virtuelle, des spectacles, des séances de maquillage, des prestations de chorales et des animations ambulantes. *Jusqu’au 24 décembre au Complexe Desjardins – 150 rue Sainte-Catherine Ouest

CINÉMA

Résister!

Photo courtoisie

Inspirée d’une histoire vraie, la comédie musicale Résister!, prend l’affiche dès aujourd’hui. L’histoire se déroule en plein cœur des ravages de la première Guerre mondiale en 1919, où Stefan et son père Mike, ont quitté leur famille en Ukraine pour atteindre les Amériques. L’immigration comporte son lot de difficultés, car ils luttent afin de gagner suffisamment d’argent pour réunir la famille. Le jeune Stefan tombe amoureux de Rebecca, sa voisine et une suffragette juive. Toutefois, Moishe, le frère de Rebecca, voit d’un mauvais œil la relation amoureuse de sa frangine. Ce magnifique film est réalisé par Robert Adetuyi et met en vedette Laura Slade Wiggins, Gregg Henry, Marshall Williams, Haley Sales et Lisa Bell, dans les rôles principaux. *En salle le 29 novembre

THÉÂTRE

Le dernier sacrement

Photo courtoisie

Pour une ultime fois, la pièce de Denis Bouchard, Le dernier sacrement, sera présenté à Montréal. Le comédien y interprète le rôle de Denis Prud’homme, un homme aux derniers instants de sa vie. Atteint d’un cancer en phase terminal, il est aux bons soins de son infirmière, aux soins palliatifs du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Contrairement, à celle qui le soigne, Denis n’est pas croyant, mais il doute. Dans cette comédie dramatique où l’on se pose des questions sur la vie et la mort, la spiritualité et la religion et surtout sur l’humanité, rien ne se passe comme prévu! D’ailleurs, à noter que cette représentation sera présentée en partie en créole. *Ce soir à 20h au Théâtre Outremont – 1248 Avenue Bernard Ouest

Je reste

LIVRE

Elles ont conquis le monde en solo

Photo courtoisie

Pour celles qui aiment voyager et qui n’ont jamais eu le courage de la faire en solo, le livre collectif Elles ont conquis le monde en solo, est conçu pour vous. Dix femmes différentes et aux parcours différents se racontent et partagent leur expérience et leurs souvenirs de voyages. Dans ces dix récits, on se pose les questions sur les motivations à partir seule, la conquête de la liberté, l’ouverture d’esprit et surtout l’émerveillement sur les beautés des autres cultures et des autres pays. Parmi les histoires, retrouvez Sarah-Émilie Nault, qui a vécu à Londres ou encore Marie-Ève Blanchard qui a exploré Costa Rica avec son bébé. * Sorti le 9 octobre

TÉLÉ

Grande finale d’Occupation double

Photo courtoisie

Qui des couples de la télé-réalité Occupation Double s’en sortira gagnant? Après un voyage final, à la fois romantique et rempli de stratégies à l’Île Maurice, les couples laisseront leur sort aux mains du public, qui les couronnera en direct, grand gagnant de l’édition Afrique du Sud. C’est sur la scène du Casino de Montréal que l’animateur Jay Du Temple nous dévoilera le candidat coup de cœur de la saison, ainsi que le couple qui se mérite le condo, les voitures et les nombreux prix, d’une valeur de 450 000 $. *Dimanche soir dès 18h30 sur les ondes de V Télé

ALBUM À ÉCOUTER

Rien ne se perd – Marc Dupré

Photo courtoisie

Le coach de La Voix et chanteur Marc Dupré nous présente un septième opus en carrière Rien ne se perd. Avec un nouveau son qui mélange l’électro et la pop, l’interprète innove avec cette transition musicale. L’auteur-compositeur-interprète s’inspire donc de son propre parcours pour aborder plusieurs thèmes qui entourent le temps : L’amour d’un couple au fil des années, les enfants qui grandissent, ses propres désirs, ses envies, ses ambitions qui se transforment plus il prend de l’âge, les erreurs et les bons coups qui font partie de la vie et du quotidien. Pour lui, rien n’arrive pour rien et rien ne se perd, tout se crée! *Sorti le 29 novembre