K.Maro : un concert pour les 15 ans de «Femme like U»

Il n’y a qu’à prononcer le nom de K.Maro pour que le refrain de son titre le plus célèbre, «Femme like U», revienne en tête de toute une génération. «Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby»... Ça vous dit quelque chose?

La chanson sortie en 2004 célébrant ses 15 ans cette année, le rappeur canadien d’origine libanaise a saisi l’occasion de faire revivre son grand succès, devenu un incontournable de la pop des années 2000, dans un concert-anniversaire, «one night only», dit-il, qui aura lieu le samedi 7 mars 2020, à l’Olympia de Montréal.

Écoulée à plus de cinq millions de copies dans le monde, nommée disque de diamant à 10 reprises, la pièce a non seulement marqué de manière indélébile le parcours de K.Maro, mais demeure immortelle : à preuve, Cœur de pirate a récemment proposé sa relecture personnelle de «Femme like U», qui ne cesse présentement de grimper aux palmarès des radios commerciales.

D’ici à sa réunion avec ses «fans» de jadis à l’Olympia, K.Maro lancera le 13 décembre une compilation de ses morceaux les plus populaires, entièrement remasterisés, et agrémentée de cinq nouvelles chansons originales. Un premier extrait, «Demain c’est loin», peut déjà être téléchargé. L’opus paraîtra sous le label de K.Maro, E.47 Records.